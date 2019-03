Fisco espanhol investiga futebolista brasileiro Neymar

As autoridades entendem que, por ser residente fiscal em Espanha em 2017, Neymar devia ter declarado essas verbas no país.

EPA

As autoridades fiscais espanholas estão a investigar a renovação do contrato do futebolista Neymar com o FC Barcelona e a posterior transferência do brasileiro para o Paris Saint-Germain, noticia hoje o El Mundo.

De acordo com o jornal, as autoridades espanholas querem saber Neymar pagou em Espanha os impostos correspondentes à renovação do contrato com o clube catalão, que ascendeu a 64,4 milhões de euros, e relativos à sua transferência para Paris, num negócio que teve o valor recorde de 222 milhões.

