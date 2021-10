Gérard Lopez oficializa maioria na SAD do Boavista

Gérard Lopez, investidor da SAD do Boavista, detém desde 28 de julho último 50,78% do capital social da sociedade.

De acordo com os documentos disponíveis, a aquisição, divulgada esta quinta-feira, é referente ao aumento da participação que levou a CMVM a obrigar o luxemburguês a avançar com uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a SAD das panteras.





O empresário, que controla a SAD axadrezada através do grupo 'Jogo Bonito', sociedade da qual detém 88% do capital social, adquiriu no final de julho 1.279.596 ações (36,56%) do Boavista clube e 497.704 (14,22%) da BFC Investimentos.

Com esta operação, o Boavista clube passa agora a ser detentor de apenas 10% do capital social da SAD (350 mil ações de categoria A).

De notar que as ações vendidas pelo clube passam a ser de categoria B, mas, caso os axadrezados venham a recomprá-las no futuro, serão automaticamente reconvertíveis em ações de categoria A, que confere, entre outros, direitos de veto.



Concretizada a divulgação do negócio de aquisição por "documento particular" e com Gérard Lopez a ser acionista maioritário, o empresário terá agora de lançar uma OPA.