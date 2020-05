Governo considera transmissão de jogos de futebol da Primeira Liga em canal aberto

O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, avançou em entrevista à Antena 1 que está em cima da mesa a hipótese de a Primeira Liga de futebol ser transmitida em canal aberto, embora ainda não passe de uma ideia.

"Temos pensado nisso (de transmitir a Liga em canal aberto), mas é um tema que ainda não foi discutido com os operadores, FPF ou Liga", afirmou o secretário de Estado.

Por detrás desta intenção está o conhecimento de que, além dos estádios, também os cafés, associações e outros locais públicos atraem os adeptos, resultando em "grupos de dezenas de pessoas a concentrar-se, o que hoje não é desejável", explicou.

Além deste tópico, está em discussão uma centralização dos direitos televisivos a partir de 2027.

Quanto à forma de dar seguimento à competição desportiva, o Governo afasta-se das decisões. "Os especialistas de saúde da Federação Portuguesa de Futebol e da Direção Geral da Saúde com certeza encontrarão as melhores formas para a redução ao máximo do risco, sabendo que zero não é possível. Se passa por menos estádios, mais concentração numa região ou outra, isso é matéria que a FPF, a Liga e a DGS estão a trabalhar".