Governo e Liga confirmam início da I Liga na sexta-feira, sem público

"Recebemos, por parte da tutela, a garantia de que as coisas se vão resolver. Temos a certeza hoje que a I Liga se vai iniciar na sexta-feira, assim o caso epidemiológico o permita e, por isso, estamos confiantes", sublinhou Pedro Proença, à saída de uma reunião no Ministério da Saúde, que durou cerca de três horas.Na reunião, na qual o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) se fez acompanhar dos restantes membros da sua direção executiva e na qual marcou igualmente presença o secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo -- que abandonou mais cedo -, também se discutiu a presença de público nos recintos desportivos, ficando acordado que, até nova reunião, os jogos manter-se-ão à porta fechada."Ficou acordado que não haverá público no início do campeonato. Não conhecemos qual vai ser a evolução epidemiológica e tudo tem de ser abordado em função dessa evolução. Combinámos uma reunião em outubro para podermos conversar, trocar impressões e fazer uma reavaliação", disse António Lacerda Sales.A LPFP apresentou, durante a reunião, um "teste-piloto de integração gradativa de público nos estádios", ficando a aguardar "que haja uma sensibilidade das entidades públicas e que existam procedimentos equitativos em relação ao futebol e outras atividades"."A Liga apresentou hoje um plano gradativo de introdução de espetadores e aquilo que esperamos é que o quadro epidemiológico não nos crie problemas. É essa a nossa vontade. O objetivo é que essa análise seja feita o quanto antes", revelou o presidente da LPFP.Sobre os plantéis com vários casos confirmados de infeção, Sporting e Gil Vicente, na I Liga, ou Desportivo de Chaves, da II Liga, vão ser na terça-feira testados todos os elementos que contactaram com os infetados, repetindo a testagem 48 horas antes do início do próximo jogo."Não sabemos qual será o resultado dos testes que vão decorrer amanhã [terça-feira] e 48 horas antes. Terá de ser em função dessa análise e em função das autoridades de saúde locais", explicou António Lacerda Sales, quando questionado sobre a possibilidade de o jogo da primeira jornada que opõe o Sporting ao Gil Vicente estar em risco de não se realizar.O código de conduta das equipas profissionais também foi assunto abordado na reunião, com Pedro Proença a frisar a necessidade da existência de "um princípio de 'bolha'", para que "quer jogadores, quer equipas técnicas, estejam salvaguardados deste processo de contágio"."A garantia que a Liga deixou foi que faremos todos os testes necessários para que as competições comecem, continuem e acabem, como aconteceu no ano passado", expressou.A edição 2020/21 da I Liga portuguesa de futebol tem início na sexta-feira, com a visita do Benfica ao FC Famalicão, às 19:00, numa altura em que o Gil Vicente e o Sporting apresentam 15 e oito casos confirmados de infeção, respetivamente.