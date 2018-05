Holdimo: Estes comportamentos são de pessoas que "envergonham o Sporting"

Nuno Correia da Silva administrador não executivo da SAD do Sporting e que é vice-presidente da Holdimo, diz que a empresa "repudia totalmente o que se passou e é importante dizer agora que quem fez isto não é do Sporting, apesar de poder julgar que é”.

A Holdimo, detentora de quase 30% do capital da SAD do Sporting, repudiu esta terça-feira, 15 de Maio, as agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting. Em declarações à Sábado, o vice-presidente Nuno Correia da Silva e administrador não executivo da SAD, afirmou que "a Holdimo repudia totalmente o que se passou e é importante dizer agora que quem fez isto não é do Sporting, apesar de poder julgar que é".



O mesmo responsável salienta que estes comportamento são de pessoas que "envergonham o Sporting".





O representante da Holdimo reage assim à invasão de Alcochete por parte de adeptos do Sporting, que agrediram jogadores e equipa técnica.