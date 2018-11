Bruno de Carvalho e chefe da Juve Leo detidos

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi detido este domingo no âmbito da investigação à invasão de Alcochete. O mesmo aconteceu a Mustafá, chefe da Juventude Leonina. São ambos suspeitos de envolvimento no caso da invasão da academia do Sporting em Alcochete, avançou o Correio da Manhã.



Quanto ao chefe da juventude leonina, o Correio da Manhã sabe que este foi preso na tarde deste domingo pelo DIAP de Lisboa, em colaboração com a GNR, no âmbito da investigação à invasão da academia de Alcochete e às agressões que se seguiram aos jogadores e equipa técnica do Sporting.



Mustafá não esteve presente no ataque de 15 de Maio, mas é suspeito de ter ordenado e ajudado a coordenar o mesmo.



Assim, Mustafá e Bruno de Carvalho são os 39.º e 40.º detidos no âmbito deste processo.



Deverão ser presentes amanhã a um juiz no tribunal do Barreiro. Respondem por terrorismo e pela autoria moral de crimes como ofensas à integridade física e sequestro.



Bruno de Carvalho, que à data dos acontecimentos liderava o clube, foi entretanto destituído em Assembleia-Geral e impedido de concorrer à presidência do clube, actualmente ocupada por Frederico Varandas.



O chefe da principal claque do Sporting já estava envolvido noutro processo, em cumplicidade com Paulo Pereira Cristóvão.