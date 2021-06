Jogo Dinamarca-Finlândia retomado após Eriksen ter caído inanimado

O encontro entre Dinamarca de Finlândia, da primeira jornada do Grupo B do Euro 2020 de futebol, foi interrompido aos minutos 43 depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado. Depois de uma longa pausa o jogo será retomado às 19.30





O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado e, pelas imagens, foram efetuadas tentativas de reanimação.





O encontro estava empatado a zero na altura da interrupção. Até ao momento a UEFA não deu indicações sobre se o jogo seria retomado.



No estádio, em Copenhaga, viveram-se momentos de consternação.



Posteriormente, a UEFA comunicou que o jogador foi transportado para o hospital e está estável. O organismo que tutela o futebol diz que mais informações seriam comunicadas às 19.45 (horas locais), o que corresponde às 18.45 em Portugal.



Posteriormente surgiu a informação de que, por acordo entre as duas seleções, o jogo retomado às 19.30.

"Eriksen está acordado e a sua condição física permanece estável" foi a última declaração relativamente ao estado de saúde do jogador.



(Notícia atualizada às 18.39 e 19.22)