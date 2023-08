Jogadores portugueses são os sétimos mais valiosos do mundo

Os futebolistas portugueses são os sétimos mais valiosos do mundo, com um valor médio de 4,2 milhões de euros. Países europeus dominam o topo da lista, com destaque para Inglaterra e França como produtores dos jogadores mais caros do mundo do futebol.





Os dados são da casa de apostas africana Premier Bet num estudo que recolheu informações sobre mais de 42 mil jogadores com base no site TransferMarkt, dedicado à avaliação de valores de mercado de futebolistas. A liderar o estudo, que contempla os 500 jogadores mais valiosos de cada país para os cálculos, estão Inglaterra, França e Brasil.





De acordo com o TransferMarkt, Rafael Leão é o jogador português mais valioso, com um valor de 90 milhões de euros. Ao jogador do AC Milan, seguem-se dois jogadores do Manchester City: os "citizens" Bernardo Silva e Rúben Dias valem ambos 80 milhões de euros. Entre os jogadores portugueses a jogar em Portugal, Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, e António Silva, do Benfica, são os mais valiosos, com os passes avaliados em 45 milhões de euros.





Os jogadores ingleses, os mais valiosos do planeta de acordo com o site, valem em média 8,5 milhões de euros. Os jovens Bukayo Saka, dos ingleses do Arsenal, e Jude Bellingham, recém-contratado pelos espanhóis do Real Madrid, são os dois mais valiosos, com um valor de 120 milhões de euros.





França, que é o segundo país com jogadores mais valiosos (valem, em média, 7,8 milhões de euros), produziu aquele que é atualmente o jogador mais caro do mundo, a par do norueguês Erling Haaland. Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, vale, de acordo com o TransferMarkt, 180 milhões de euros.





Os jogadores brasileiros ocupam o terceiro lugar do ranking com um valor médio de 7,3 milhões de euros. O mais valioso de terras canarinhas é Vinícius Júnior, do Real Madrid, avaliado em 150 milhões de euros. O futebolista transferiu-se em 2018 do Flamengo para o clube espanhol por um valor a rondar os 45 milhões de euros.





A fechar o top cinco encontram-se Espanha e Argentina. O jogador espanhol vale em média 6,3 milhões de euros, enquanto o argentino tem um valor médio próximo de 4,5 milhões de euros, de acordo com a avaliação do Transfermarkt.





Além de Portugal, a Alemanha, a Itália, a Bélgica e o Uruguai ocupam as restantes posições dos dez países com jogadores mais valiosos. Na ponta oposta está o Bangladesh, onde os jogadores valem em média cerca de 40 mil euros, o menor valor do planeta.





O estudo revela também que a idade média mundial dos jogadores de futebol é de 26 anos e que o país com a média mais alta é a Tailândia, com 29. Em Portugal, este valor fica nos 25 anos de idade.