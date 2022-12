Messi e Mbappé: um duelo de milhões na final do Mundial do Qatar

São dois jogadores de topo, estrelas em campo e em valor de mercado. O confronto entre Kylian Mbappé e Lionel Messi será também um duelo de milhões em campo.





Messi já esteve mais acima, valendo o seu passe em 2018 cerca de 180 milhões de euros. Agora, o jogador argentino não vai além dos 50 milhões de euros na sua avaliação de mercado, de acordo com o site transfermarkt.



Mundial 2022: o torneio mais caro da história vem aí Leia Também

Já o francês Mbappé está atualmente avaliado em 160 milhões de euros, mas o mercado chegou a apontar a marca dos 200 milhões de euros para a sua avaliação, no final de 2018, de acordo com o mesmo portal sobre as transferências de mercado.





Os dois jogadores que este domingo se confrontam no Qatar para conquistar o troféu mundial para o seu país pela terceira vez são atualmente colegas no Paris Saint-Germain (PSG), mas os jornais internacionais dão conta de uma eventual saída do PSD do jovem Mbappé.





Por causa disso, o portal francês Foot Mercato garante que os responsáveis do clube parisiense fixaram um valor astronómico para uma eventual venda do jogador: 400 milhões de euros. Um negócio que, a concretizar-se após o Mundial do Qatar, poderá voltar a insuflar o valor de mercado de Mbappé.





Dos três jogos entre Argentina e França, a equipa sul-americana venceu dois. No topo das seleções com mais troféus mundiais está o Brasil, com cinco, seguido de Itália e Alemanha, com quatro. Quem ganhar o jogo deste domingo somará o terceiro campeonato mundial, já que tanto a Argentina como a França contam com dois troféus.





No que toca ao valor monetário desta final, a seleção vencedora no Qatar terá um um prémio de 40 milhões de euros, atribuído pela FIFA, cabendo ao segundo classificado um valor ligeiramente abaixo de 30 milhões.



Equipas já preparam o jogo final



No balneário francês já está tudo apostos para o confronto com os argentinos, como revela a imagem publicada pelos "Bleus" na rede social Twitter.







Vestiaire prêt à accueillir les Bleus pour la #ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/C2sltEWQMY — Equipe de France ?? (@equipedefrance) December 18, 2022

A seleção argentina também tem atualizado o Twitter, dando conta da vontade dos sul-americanos em levarem o troféu para casa.





#Qatar2022



Quiero ganar la tercera

¡Hoy es el día de cantarlo más fuerte que nunca! pic.twitter.com/iZyy6e30If — Selección Argentina (@Argentina) December 18, 2022