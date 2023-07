Jogo Bonito de Gérard Lopez fica com dois terços da Boavista SAD após OPA

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela Jogo Bonito, sociedade controlada por Gérard Lopez, sobre os 49,22% do capital da sociedade anónima desportiva (SAD) do Boavista - embora só pudesse comprar 39,22%, uma vez que o clube teria de manter uma participação de pelo menos 10% - apenas resultou na compra de menos de metade das ações passíveis de serem compradas, informou esta segunda-feira a SAD axadrezada em comunicado à CMVM.A Jogo Bonito comprou 591.111 ações da Categoria B, correspondentes a 16,89% do capital, a um preço unitário de 0,56 euros.Assim, a sociedade do espanhol Gérard Lopez investiu 331.022,16 euros no reforço da sua participação.Após a OPA, a Jogo Bonito passou a deter 2.368.411 ações da Categoria B da SAD do clube portuense, correspondentes a 67,67% do capital.