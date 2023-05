Jogos Santa Casa renovam parceria para apoiar atletas olímpicos

Os Jogos Santa Casa renovaram a parceria com a Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP) para apoiar os atletas olímpicos.



No âmbito desta parceria, o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia vai voltar a comparticipar em 40% a segunda edição do Programa de Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios para atletas olímpicos.



"A segunda edição do Programa já está completa, com muitos atletas em competição e em fase de transição para o pós-carreira, e vai contar com a mentoria dos atletas frequentadores da primeira edição, para os novos inscritos", revela a Santa Casa em comunicado, detalhando que, à semelhança da edição anterior, foram também atribuídos este anos "dois slots ao Comité Paralímpicos, os quais também já estão preenchidos".