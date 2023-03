Luís Alves Monteiro: Há um estigma na sociedade de que o atleta é burro, só sabe fazer desporto

O rugido dos leões à noite é uma das memórias que guarda da infância em Moçambique. Foi lá que Luís Alves Monteiro, presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), nasceu e cresceu até aos 15 anos. África deu-lhe capacidades desportivas para o Pentatlo Moderno, modalidade que o levou aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, ano em que Carlos Lopes ganhou a medalha de ouro. O pai obrigou-o a tirar o curso de direito. Talvez para seguir a pisadas do avô, José Alves Monteiro, o juiz conselheiro que julgou, em 1939, o caso do atentado ao carro de Salazar. Mas foi nas vendas e no marketing que fez carreira, em multinacionais como a HP e a Xerox. Agora que a AAOP está a celebrar 20 anos, quer que os olímpicos tenham as condições para encontrar o seu caminho quando terminam as carreiras desportivas.