Jorge Jesus negoceia saída para clube saudita

O treinador do Sporting está a negociar um acordo com o Al-Hilal. O empresário Jorge Mendes é o intermediário.

A imprensa desportiva avança esta manhã que Jorge Jesus vai acertar a rescisão por mútuo acordo com o Sporting e já tem clube para onde ir: o Al-Hilal da Arábia Saudita.

O Jogo avançou esta manhã que Jorge Jesus e a administração da SAD liderada por Bruno de Carvalho, chegaram a um entendimento para a quebra do vínculo contratual que só terminava no final da próxima temporada.

De acordo com o Record, o treinador do Sporting está a negociar a sua saída de Alvalade e um acordo com o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, um negócio que está a ser mediado pelo empresário Jorge Mendes.





Segundo o jornal, o treinador dos leões espera um entendimento primeiro com o clube saudita e, só depois disso, negociará a rescisão com o Sporting.



O interesse do Al-Hilal já não é de agora. O clube da Arábia Saudita terá sondado o treinador no princípio de maio, segundo a imprensa local, para assumir o comando da equipa na próxima época.





O Maisfutebol noticia que o acordo será válido por uma temporada, com mais uma de opção, e que a desvinculação do Sporting está presa por pequenos detalhes.