Liga Europa: Benfica e Sporting de Braga cabeças de série no sorteio da fase de grupos

O Benfica, que caiu da 'Champions na terceira pré-eliminatória, e o Sporting de Braga, com entrada direta, são cabeças de série no sorteio de sexta-feira da fase de grupos da Liga Europa em futebol.Os 'encarnados' e os 'arsenalistas' estão, assim, fora da 'rota' das melhores equipas, nomeadamente Arsenal, Tottenham, de José Mourinho, Roma, de Paulo Fonseca, Nápoles, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moscovo, Gent, PSV e Celtic.No pote 2, 'moram' Dinamo Zagreb, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets, Young Boys, Estrela Vermelha, Rapid Viena, Leicester, PAOK, 'carrasco' do Benfica na Liga dos Campeões, Qarabag, Standard Liège e Real Sociedad.Granada, AC Milan, que afastou o Rio Ave nos penáltis no 'play-off', AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atenas, Maccabi Telavive, Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK, 'carrasco' do Sporting, com um 4-1 em Alvalade, Hapoel Beer Sheva e Zorya compõem o Pote 3.No Pote 4, estão Cluj, Lille, Nice, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Antuérpia, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger, Omonia e CSKA Sófia.O Benfica, que tinha estado nas últimas 10 edições da 'Champions', cumpre apenas a segunda presença na fase de grupos, 11 anos depois, repetindo a primeira época (2009/10) sob o comando de Jorge Jesus, e o Sporting de Braga a sexta, e segunda seguida.Em termos de resultados, os 'encarnados' chegaram a duas finais, que perderam face a Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14), na primeira 'era' Jesus, e os 'arsenalistas' a uma, 100 por cento lusa, perdida (0-1) face ao FC Porto (2010/11).Por culpa da pandemia de covid-19, a fase de grupos da segundo competição da UEFA apenas arranca em 22 de outubro, sendo que tudo se decidirá no espaço de oito semanas: três consecutivas, duas de interregno e mais três de 'rajada'.As datas são 22 de outubro (primeira jornada), 29 de outubro (segunda), 05 de novembro (terceira), 26 de novembro (quarta), 03 de dezembro (quinta) e 10 de dezembro (sexta e última).Quanto ao formato, nenhuma alteração. A fase de grupos é composta por 12 grupos de quatro equipas, com as duas primeiras a seguirem para os 16 avos de final, juntamente com os terceiros classificados dos oito grupos da Liga dos Campeões.Arsenal, IngTottenham, IngRoma, ItaNápoles, ItaBENFICA, PORBayer Leverkusen, AleVillarreal, EspCSKA Moscovo, RusSPORTING DE BRAGA, PORGent, BelPSV Eindhoven, HolCeltic, EscDinamo Zagreb, CroSparta Praga, CheSlavia Praga, CheLudogorets, BulYoung Boys, SuiEstrela Vermelha, SerRapid Viena, AutLeicester, IngPAOK Salónica, GreQarabag, AzbStandard Liège, BelReal Sociedad, EspGranada, EspAC Milan, ItaAZ Alkmaar, HolFeyenoord, HolAEK Atenas, GreMaccabi Telavive, IsrRangers, EscMolde, NorHoffenheim, AleLASK, AutHapoel Beer Sheva, IsrZorya, UcrCluj, RomLille, FraNice, FraRijeka, CroDundalk, IrlSlovan Liberec, CheAntuérpia, BelLech Poznan, PolSivasspor, TurWolfsberger, AutOmonia, ChpCSKA Sófia, BulSorteio da fase de grupos: 02 out.1.ª jornada: 22 out.2.ª jornada: 29 out.3.ª jornada: 05 nov.4.ª jornada: 26 nov.5.ª jornada: 03 dez.6.ª jornada: 10 dez.Sorteio dos 16 avos de final: 14 dez.1.ª mão dos 16 avos de final: 18 fev 2021.2.ª mão dos 16 avos de final: 25 fev.Sorteio dos oitavos de final: 26 fev.1.ª mão dos oitavos de final: 11 mar.2.ª mão dos oitavos de final: 18 mar.Sorteio dos quartos de final e meias-finais: 19 mar.1.ª mão dos quartos de final: 08 abr.2.ª mão dos quartos de final: 15 abr.1.ª mão das meias-finais: 29 abr.2.ª mão das meias-finais: 06 mai.Final: 26 de maio, no Estádio Gdansk, na Polónia.