Lopetegui dispensado da selecção espanhola

Reuters

Julen Lopetegui assinou um contrato com o Real Madrid para treinar a equipa. O anúncio foi feito na terça-feira, a dois dias de iniciar o Mundial de futebol, na Rússia. Um dia depois a Federação Espanhola anunciou a saída do seleccionador nacional."Agradecemos a Lopetegui por tudo o que fez, é um dos grandes responsáveis por estarmos na Rússia, mas somos forçados a dispensá-lo. Deve haver uma mensagem clara para todos os trabalhadores da Federação Espanhola de que existem algumas regras que devem ser cumpridas", comunicou Rubiales, citado pelo Record Rubiales adiantou ainda que a federação espanhola não foi contactada em toda a transferência para o Real Madrid.O Mundial de 2018 vai começar na quinta-feira, com a Rússia a dar o pontapé de saída, frente à Arábia Saudita. Já Espanha disputa o primeiro jogo na sexta-feira, frente a Portugal.