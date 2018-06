Julen Lopetegui será o treinador do Real Madrid, anunciou o clube esta terça-feira em comunicado, citado pelo Record. "Julen Lopetegui será o treinador do Real Madrid após a realização do Mundial 2018", pode ler-se na nota divulgada no site do clube merengue adiantando que assina por três temporadas.Lopetegui é actualmente selecionador de Espanha. Esteve no FC Porto entre 2014 e 2015.