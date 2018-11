Recorde-se que Futre adiantou no programa Liga D'Ouro que os altos dirigentes das águias tiveram uma reunião com Rui Vitória onde o ainda técnico dos encarnados colocou o lugar de treinador à disposição. Ao Record, fonte próxima do treinador do Benfica negou que Rui Vitória o tenha feito.



O Benfica foi goleado por 5-1 em Munique frente ao Bayern e eliminado da Liga dos Campeões esta terça-feira.



A contestação na Luz vem de há vários jogos devido às más exibições e consequentes maus resultados.

Luisão é um dos nomes que fará parte da nova equipa técnica do Benfica em caso de saída de Rui Vitória, avançou o jornalista e comentador da CMTV, José Manuel Freitas, no programa Liga D'Ouro.Bruno Lage, treinador da equipa B do Benfica, e Renato Paiva, treinador dos juniores, são dois nomes que também vão fazer parte do comando técnico das águias caso Rui Vitória abandone o lugar de treinador, refere o Correio da Manhã , citando o mesmo comentador. Jornal Record adianta ainda o nome de Júlio César.