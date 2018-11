Vieira diz que Rui Vitória vai continuar a ser treinador do Benfica

Rui Vitória vai continuar a ser o treinador da equipa de futebol do Benfica, anunciou esta quinta-feira o presidente do clube, depois de se ter reunido com o técnico na sequência da goleada sofrida perante o Bayern de Munique.

"Rui Vitória continua a ser o nosso treinador. Não vamos esconder que comentámos e falámos ontem [quarta-feira] sobre a continuidade ou não de Rui Vitória", afirmou Luís Filipe Vieira, revelando que a decisão de saída "estava tomada" e que mudou depois de reflectir durante a noite.

A declaração de Vieira surge depois de vários órgãos de comunicação social terem noticiado a saída de Rui Vitória na sequência de uma série de maus resultados, o último dos quais na terça-feira, com a derrota no terreno do campeão alemão, por 5-1, em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões.