Manchester City vence processo e vai poder participar na Liga dos Campeões

O Manchester City vai poder participar na Liga dos Campeões na próxima época, pois Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) deu-lhe esta segunda-feira razão no recurso que apresentou relativamente ao castigo de dois anos imposto pela UEFA.Os citizens foram punidos em fevereiro com dois anos de suspensão, devido a um alegado incumprimento do fair-play financeiro, acusação que o clube negou sempre, tendo por isso recorrido para o TAS.Depois de analisar minuciosamente todo o processo, o TAS reverteu a suspensão, o que quer dizer que o clube vai poder participar na Liga dos Campeões da próxima época, depois de já ter assegurado o segundo lugar nesta edição da Premier League.