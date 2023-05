Messi pode vir a receber 400 milhões de dólares se assinar pelo Al Hilal

Leia Também Messi e Mbappé: um duelo de milhões na final do Mundial do Qatar

Depois de ter sido suspenso por duas semanas (sem direito a salário) no Paris Saint-Germain, após uma viagem não autorizada à Arábia Saudita, Lionel Messi estará mesmo em vias de se juntar a um clube deste país.Segundo o jornal britânico The Telegraph , o jogador argentino não terá desejado renovar o contrato com o PSG, que assinou em 2021 e incluía uma terceira época como opção, e em causa estará agora o maior contrato da história do futebol, que poderá rondar os 400 milhões de dólares (cerca de 362 milhões de euros) por época. Este valor duplicaria os 220 milhões por ano pagos a Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, também saudita.O destino do jogador argentino, embora ainda sem qualquer tipo de confirmação, caso seja a Arábia Saudita deverá ser o Al Hilal, o que colocaria novamente Ronaldo e Messi frente a frente num campeonato.Também na corrida a Messi estará o seu antigo clube Barcelona, mas as dificuldades financeiras tornam a transferência complicada, e o norte-americano Inter Miami, de acordo com o The Guardian, embora os valores não se aproximem da suposta proposta do Al Hilal.