Michael Jordan bate mais um recorde: Air Jordan 1 vendidos por 615 mil dólares

Nunca umas sapatilhas foram leiloadas por tanto dinheiro. Um par de Air Jordan 1, da Nike, usado por Michael Jordan, foi leiloado pelo valor recorde de 615 mil dólares , em Nova Iorque, pela leiloeira Christie’s.O anúncio hoje feito pela leiloeira confirma o valor recorde, que ficou, ainda assim, aquém do preço estimado para este leilão virtual que estava situado num intervalo entre 650 e 850 mil dólares.Seja como for, a venda por 615 mil dólares configura o preço mais alto de umas sapatilhas em leilão e supera uma marca que era também resultante de um recente leilão de um par das míticas Air Jordan. Em maio, outro par das Air Jordan 1 foi leiloado por 560 mil dólares pela Sotheby’s.Os ténis agora leiloados foram usados, em 1985, pela então estrela em ascensão dos Chicago Bulls durante um jogo de demonstração promovido pela Nike e realizado em Itália.Durante esse mesmo jogo, o considerado melhor basquetebolista de sempre fez um afundanço que acabou por partir a tabela, sendo que uma sapatilha do par agora leiloado (do pé esquerdo) mantém ainda um pedaço do acrílico preso na sola.As sapatilhas em causa são equivalentes ao número 48,5 na Europa e, com elas, Jordan anotou 30 pontos no jogo de exibição em solo italiano.Os produtos relacionados com a marca Jordan têm visto o respetivo valor subir desde que foi disponibilizado, pela Netflix, o documentário realizado em parceria com a ESPN intitulado "The Last Dance", o qual se centra na última época do jogador (1997-98) enquanto jogador dos Bulls.