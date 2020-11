Miguel Oliveira vence moto GP no Algarve

Miguel Oliveira venceu este domingo o grande prémio de moto GP disputado na autódromo do Algarve, a última prova da temporada.O piloto português, que tripula uma KTM, liderou a prova do princípio ao fim e fechou a seu ano do estreia na categoria rainha do motociclismo com uma vitória.Esta foi a segunda vitória obtida por Miguel Oliveira este ano. O piloto da Almada já havia vencido a prova de moto GP disputado na Eslovénia.Para o ano Miguel Oliveira vai representar a equpa de fábrica de KTM, circunstância que aumentará as suas hipóteses de lutar pelo título mundial.