O Mónaco decidiu reembolsar os seus adeptos com o valor dos bilhetes do jogo de domingo em que os monegascos foram goleados no terreno do Paris Saint-Germain (7-1), na 33.ª jornada da Liga francesa de futebol.

No jogo que assegurou ao Paris Saint-Germain o sétimo título de campeão da sua história, o argentino Lo Celso (15 e 27), o uruguaio Cavani (17), o argentino Di María (20 e 58), o colombiano Falcao, este na própria baliza (77), e o alemão Draxler (86) fizeram os golos da equipa parisiense, enquanto o português Rony Lopes marcou para o Mónaco (38).

O clube, treinado pelo português Leonardo Jardim, campeão na última época e no qual jogam os também portugueses João Moutinho e Rony Lopes, sofreu uma derrota pesada frente ao Paris Saint-Germain, num jogo que deu à equipa parisiense o sétimo título da sua história.Na sua conta oficial no Twitter, o Mónaco fez saber que os adeptos que se deslocaram a Paris serão reembolsados do preço dos bilhetes e que, durante a semana, o clube dará mais informações em relação a esse reembolso."Os únicos que estiveram à altura foram os nossos adeptos, a quem agradeço. Empurraram a equipa, mas não conseguimos fazer nada. Faremos tudo para que no próximo jogo estejam orgulhosos", disse o vice-presidente do Mónaco, Vadim Vasilyev.