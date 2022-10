MotoGP: Oliveira fez a festa na Tailândia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) venceu hoje o Grande Prémio da Tailândia de MotoGP, 17.ª de 20 provas da temporada, disputada com o piso molhado.





O piloto luso, que conquistou a quinta vitória em MotoGP, segunda do ano, concluiu as 25 voltas com 0,730 segundos de vantagem sobre o australiano Jack Miller (Ducati) e 1,968 sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que foi terceiro.





Em declarações na zona de entrevistas rápidas, o piloto natural de Almada reconheceu que foi "uma longa corrida".





"Foi uma longa corrida, mas não me posso queixar. Sempre que corremos em molhado, sou super-rápido. Quando começou a chover, lembrei-me da Indonésia", acrescentou, em referência à segunda corrida da temporada, também disputada com piso molhado e em que conseguiu a primeira vitória do ano.





Miguel Oliveira explicou que tentou "manter os pés no chão, fazer um bom arranque, não cometer erros e levar a mota até ao fim"."Não é nas condições em que mais gostamos de vencer, mas aceito a vitória em quaisquer condições", concluiu.





O assunto voltou à baila enquanto os pilotos eram transportados para a cerimónia do pódio e, aí, o australiano Jack Miller (Ducati), que hoje foi segundo, foi perentório: "quem quer saber disso? O cheque de bónus é sempre o mesmo", brincou com o português, de quem disse ter feito "uma boa corrida", "sem cometer erros".





Com a vitória deste domingo, 2 de outubro, Miguel Oliveira subiu de 11.º a oitavo no campeonato, que continua a ser liderado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha).