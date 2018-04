Multimilionário paquistanês oferece 686 milhões pelo Estádio de Wembley

A Associação de Futebol (FA, na sigla inglesa) confirmou ter recebido uma oferta de compra do Estádio de Wembley. A Sky adianta que a proposta foi feita pelo multimilionário norte-americano de origem paquistanesa, Shahid Khan, e ascende a 600 milhões de libras (cerca de 686,4 milhões de euros).





Shahid Khan é dono do clube londrino Fulham e também da Jaguars da norte-americana NFL e, de acordo com as fontes ouvidas pela Sky, se o negócio for bem-sucedido este multimilionário poderá criar a primeira equipa da NFL fora dos Estados Unidos. É que a Jaguars está sediada em Jacksonville, uma das mais pequenas cidades a deter uma equipa da NFL.



Continuar a ler Por outro lado, se a FA aceitar a oferta, a selecção inglesa de futebol poderá ficar impedida de jogar em Wembley, estádio que actualmente também recebe os jogos em casa do Tottenham, cujo estádio está em obras de requalificação.



Ainda assim, apesar de ser dono do Fulham, a Sky refere que nada aponta para que o clube actualmente a disputar a Championship (segunda liga) deixe de disputar os jogos em casa no Craven Cottage.