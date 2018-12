NBA tem acordo inovador no desporto com primeiro acordo de dados para apostas

A principal liga de basquetebol do mundo inovou ao assinar as primeiras parceiras relacionados com dados em tempo real para apostas desportivas nos Estados Unidos.

Reuters

A National Basketball Association assinou as primeiras parcerias destinadas a dados para apostas nos Estados Unidos, garantindo a duas empresas o direito para venderem a mais rápida e precisa informação sobre a NBA às casas de apostas de todo o país.



De acordo com acordos plurianuais idênticos, a Genius Sports Group e a Sportradar AG vão ser os guardiães oficiais dos dados para apostas da NBA e da WNBA, servindo como intermediárias entre as ligas e as casas de apostas de todo o país.



Apesar de os termos financeiro não terem sido revelados, estes tipos de acordos tendem a figurar entre os mais caros da indústria de apostas desportivas. Isso acontece devido à explosão em curso da popularidade de apostas em tempo real, também chamadas de apostas ao vivo, em que os jogadores apostam em pequenas possibilidades dentro de um jogo. Na medida em que as casas de apostas procuram mais mercados de micro-apostas – por exemplo, oferecendo probabilidades sobre o próximo lançamento livre ou sobre quem irá cometer a próxima falta – precisam acesso aos dados mais instantâneos e fiáveis possíveis.



"Temos sido consistentes no objectivo de termos todos os operadores legais a usar dados oficiais e esta estrutura assegura que existe um mercado competitivo para tal", disse Scott Kaufman-Ross, vice-presidente da Fantasy & Gaming. "Essa é a componente única deste acordo que não é exclusiva – e que é diferente daquilo que foi feito por muitas outras ligas de todo o mundo."



Receitas com dados



O crescimento das apostas desportivas nos Estados Unidos vai beneficiar as ligas e equipas desportivas de formas distintas, de oportunidade de patrocínios ao aumento do interesse dos fãs e audiências televisivas. Mas se ligas como a NBA não forem bem-sucedidas a persuadir os legisladores ao nível estadual a fornecerem uma parte de cada dólar investido nos seus jogos, a venda dos seus dados oficiais pode ser a forma mais significativa de lucrar directamente com esta nova indústria.



Para a sediada em Londres Genius Sports, o acordo legitima o mercado nos Estados Unidos, afirma o director comercial Jack Davison. A empresa não trabalhará para colher dados da NBA em bruto e transformá-los em produtos que as casas de apostas desportivas possam depois oferecer aos apostadores.



"Se entregassem a muitos operadores de apostas desportivas alguns dados em bruto de um jogo da NBA, eles não saberiam realmente o que fazer com isso porque não dispõem da tecnologia, nem dos recursos ou do conhecimento", diz Davison. "E é isso que recebem ao trabalhar connosco. Estamos a acrescentar uma gama de produtos que transforma dados em tempo real num produto do jogo."



A Sportradar e a Genius Sports já realizaram um extenso trabalho nas principais ligas desportivas dos Estados Unidos, mediante acordos que incluem dados não relacionados relacionados com apostas nos EUA, dados de apostas no estrangeiro e serviços de monitorização que detectem patrões de apostas suspeitas. Ambas as empresas sofreram recentemente relevantes mudanças nas suas composições accionistas: a venda de uma posição minoritária avaliou a Sportradar em 2,4 mil milhões de dólares e a Genius Sports foi vendida à firma de "private equity" Apax Partners por um valor não revelado.



A Sportradar já começou a assinar parcerias para distribuir estes dados. No início do mês passado, a empresa firmou uma parceria com a casa de apostas MGM Resorts International, tornando-se na prestadora de dados oficiais de várias apostas desportivas em todo o país para aquela empresa. A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) também detém uma posição minoritária, e os seus investidores inclui um trio de donos de equipas da NBA – Michael Jordan, Ted Leonsis e Mark Cuban.

(Texto original: NBA Breaks Fresh Ground for Sports With First Gambling Data Deal)