O onze de Portugal para o jogo com França

: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas; Kanté, Rabiot, Pogba; Griezmann, Mbappé, Giroud.

No regresso a um palco de boas memórias, já que foi no Stade de France que Portugal conquistou o Euro'2016, a Seleção Nacional tenta este domingo a terceira vitória em outros tantos jogos da Liga das Nações, numa partida diante de França na qual Fernando Santos aposta no seguinte onze inicial.: Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe e Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes e William; João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.