O plano do Benfica para dominar o futebol

Segundo a acusação do caso e-Toupeira, Paulo Gonçalves terá agido em benefício da Benfica SAD para conhecer o andamento de processos judiciais e obter decisões favoráveis na arbitragem. A SÁBADO revela toda a acusação do Ministério Público.

O plano é apresentado na acusação do Ministério Público como o "Acordo Conjunto" feito entre o oficial de justiça José Silva, o oficial de justiça e ex-observador de árbitros Júlio Loureiro e o colaborador da administração da Benfica SAD, Paulo Gonçalves, para beneficiar o Benfica através do conhecimento antecipado de processos judiciais e também da obtenção de decisões favoráveis.



A acusação do e-toupeira indica ainda que a queixa dos emails foi espiada 210 vezes e que o processo dos vouchers foi visto de forma indevida 186 vezes, refere a Sábado.