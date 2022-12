Oficial: Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora é oficial. Cristiano Ronaldo já é jogador dos sauditas do Al-Nassr. O anúncio foi feito pelo emblema árabe nas redes sociais, numa publicação na qual o craque português, de 37 anos, surge já com a nova camisola. Naturalmente... com o número 7.



Está assim desfeita a incógnita relativa ao seu futuro, depois de em meados de novembro ter deixado o Manchester United por mútuo acordo. CR7 assina por duas temporadas e meia, juntando-se no emblema de Riade a jogadores como Vincent Aboubakar ou Anderson Talisca, dois antigos futebolistas de FC Porto e Benfica, respetivamente.