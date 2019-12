Segundo o comunicado oliveirense, o novo presidente da SAD, também ele japonês, trabalhou em "media, organização, infraestruturas e também administra complexos desportivos de futsal", mas também participou no processo de negociação e compra do clube belga Sint-Truiden, no qual passou os últimos dois anos.



"Neste momento o nosso maior objetivo é manter a equipa na II Liga. É nisso que estamos todos focados. Vou fazer tudo por isso, é o meu maior desejo e o grande trabalho até ao final da época. Com os jogadores naturais de Oliveira de Azeméis e os jogadores estrangeiros, queremos fazer uma equipa competitiva, onde os atletas possam sentir que têm aqui um bom espaço para evoluir e alcançar objetivos", declarou à página do clube Nobuyuki Yamagata, de 49 anos.



Já o presidente da Oliveirense, Horácio Bastos, referiu que transformar o futebol daquele clube numa SAD foi uma "necessidade" de forma a estar nas "ligas profissionais com uma equipa competitiva e um projeto de desenvolvimento de talentos para acompanhar o mercado".



"Ouvimos vários projetos e potenciais investidores. Ponderamos e escolhemos o que nos pareceu que melhor se adequa a realidade e ambição da Oliveirense. O clube é e será sempre dos sócios", sublinhou.



Esta é uma semana de novos trilhos e sensações para os adeptos oliveirenses, já que a equipa vai regressar ao Estádio Carlos Osório no domingo, depois de dois anos a disputar a II Liga fora de casa.



A inauguração do estádio vai ocorrer na tarde de sábado com a presença do presidente da Liga Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, e o presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Arménio Pinho.

O clube da II Liga portuguesa de futebol vai passar a ter a nomenclatura de União Desportiva Oliveirense Futebol SAD, sendo que o investidor japonês, ligado à área de desenvolvimento de aplicações para 'smartphones', detém 70% da mesma através da empresa nuts&about.inc."Queria investir num clube europeu, foi o grande desafio que coloquei. Nessa altura, falei com o Sr. Yamagata e escolhemos a Liga portuguesa. Por sorte, conseguimos conversar com a Oliveirense. Sentimos que a Oliveirense tem muito potencial para crescer. Queremos criar uma boa estrutura no clube e construir um centro de treinos para potenciar a União", afirmou Akihiro Kin, em declarações ao sítio oficial do emblema.