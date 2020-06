A pandemia de covid-19 impediu que o Benfica encaixasse 200 milhões de euros com a venda de dois futebolistas do plantel principal, revelou hoje o presidente dos 'encarnados', assegurando que não vai "vender jogadores ao desbarato".

"Recebei uma proposta de 60 milhões de euros pelo Vinícius e não vendemos, em janeiro. Não digo de quem era a proposta. E se não fosse a pandemia, o Benfica teria garantidas vendas de 200 milhões de euros com dois jogadores, 100 cada um", transmitiu.



Mesmo perante os desafios financeiros criados pela covid-19, Vieira assegurou que não vai baixar ordenados, recorrer a um 'lay-off' ou despedir funcionários, sendo que o Benfica tem "uma situação que lhe permite estar preparado para os próximos cinco meses", ainda que já esteja a perder entre 20 e 25 ME em receitas nesta fase.



O recente 'chumbo' da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre uma percentagem da SAD do Benfica também foi abordado por Vieira, que garantiu que "o Benfica foi completamente transparente com a CMVM [Comissão do Mercado de Valore Mobiliários] em toda a informação".



Por outro lado, o presidente das 'águias' voltou a reforçar a aposta na formação, mostrando-se indisponível para vender Florentino ou Jota e confirmando que Diogo Gonçalves e Nuno Santos, emprestados a Famalicão e Moreirense, respetivamente, vão integrar os trabalhos de pré-época da equipa principal.



Um eventual regresso de David Luiz à Luz não deverá suceder a curto prazo, segundo Vieira, desde logo porque "é impensável o Benfica pagar" o que o central brasileiro recebe no Arsenal. Ainda assim, Luís Filipe Vieira admite que David Luiz poderá voltar ao Benfica "em determinadas condições", tal como sucedeu com Rui Costa, em 2006.



O líder dos 'encarnados' considerou que "se o Benfica tivesse a capacidade financeira de outros clubes", seria possível resgatar alguns dos jovens que saíram da Luz nas últimas temporadas e que têm vincado, sucessivamente, a vontade de voltar ao clube, como são os casos de Renato Sanches, Bernardo Silva, Nélson Semedo ou Gonçalo Guedes.



Sem revelar o nome do jogador, Vieira deixou uma garantia: "Há um jogador que já disse que, quando terminar o contrato com o atual clube, vai voltar ao Benfica. Nessa altura, terá 27 anos. E esse vai voltar mesmo. Isso deixa-me muito feliz. É sinal de que os jogadores sentem uma família dentro do Benfica."

