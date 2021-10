Par de sapatilhas de Michael Jordan vendido por recorde de 1,26 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"As sapatilhas Nike Air Ships, usadas por Jordan na época regular da NBA de 1984, foram arrematadas por 1.472.000 dólares no nosso leilão, em Las Vegas", lê-se em comunicado.O par de botas em causa foi utilizado pelo mítico '23' no quinto jogo da sua primeira época ao serviço dos Chicago Bulls.