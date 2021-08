Pinto da Costa suspenso por 35 dias

Pinto da Costa foi suspenso por 35 dias e multado em 5.610 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, na sequência de declarações, em março último, sobre as arbitragens dos jogos do FC Porto B, na 2.ª Liga. A SAD foi também multada em 8.570 euros.Ao Porto Canal, o dirigentea envolver a formação secundária azul e branca, tendo em vista a sua despromoção. "Hoje falei com um responsável do futebol português e falámos disso. Disseram-nos que havia vários complôs para que FC Porto B descesse de divisão. Um deles, até foi dito em Chaves a um responsável do FC Porto, que a FPF tinha interesse que o FC Porto B descesse, pois indo para 3ª divisão os jogos passariam para Canal 11. Outro que havia complô da APAF que seriam os árbitros menos conhecidos e de menos categoria a serem nomeados. Não acreditava numa coisa nem outra", afirmou então.