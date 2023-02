Plano da África do Sul para patrocinar o Tottenham pode bater na trave

A agência de turismo sul-africano inspirou-se no exemplo do Ruanda, que patrocina o Arsenal, para negociar um acordo semelhante com o Tottenham Hotspur. Os dois clubes são rivais no norte de Londres e a África do Sul, metaforicamente, iria assim fazer concorrência ao Ruanda nos relvados ingleses.

O acordo de patrocínio negociado pela presidente da agência de turismo, Tandi Mahambehlala, envolveria um investimento de 900 milhões de rands, 47,8 milhões de euros ao câmbio atual.

A proposta ganhou foros de escândalo na África Sul, com os críticos da ideia a questionarem a legitimidade de uma despesa deste género num país marcado por problemas económicos e com crónicos problemas de energia que penalizam a vida dos cidadãos e das empresas.

Devido à polémica, relata o site Semafor, Tandi Mahambehlala foi convocada para comparecer na próxima terça-feira, dia 14, num comité parlamentar composto por 10 deputados de vários partidos.

A presidência da África do Sul diz não ter sido informada sobre este patrocínio e critica a opção. "Não achamos que gastar tanto dinheiro desta forma seja justificado", disse o porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa, Vincent Magwena.

O Semafor explica assim as diferenças entre os dois países africanos. "A África do Sul e Ruanda têm realidades políticas completamente diferentes. Uma é uma democracia com um público ruidoso a acostumado a exigir a prestação de contas de políticos ou do governo. O outro é um país governado por um homem forte desde 1994. Em termos de desenvolvimento económico, Ruanda é um país em ascensão, enquanto a África do Sul está principalmente em declínio".

Rich Mkhondo, fundador da empresa de consultoria The Media and Writers Firm, considera que o patrocínio ao Tottenham "é uma boa ideia apresentada num mau momento".

"A Premier League inglesa é vista em mais de 160 países por 3,8 mil de pessoas todas as semanas e você quer estar lá", disse Rich Mkhondo ao Semafor, sublinhando que o turismo pode desempenhar um papel positivo no desenvolvimento social e económico da África do Sul, quando o país tenta sair da sua pior crise, desde o fim do apartheid no início dos anos 1990.