A sete jornadas do fim do campeonato ainda não há campeões antecipados. Porto e Benfica continuam a depender de si próprios. O Sporting é que tem de esperar um deslize dos rivais.Na jornada deste fim-de-semana, os três clubes ganhara. O Benfica e o Porto, que entraram em campo no sábado, venceram pela mesma margem. 2-0 foi também o resultado do Sporting no domingo. Os clubes jogaram, respectivamente, contra Feirense, Boavista e Rio Ave. O Benfica foi o único a jogar fora de casa.Ficam, assim, a faltar sete jornadas para o final da Liga Nos 2017/18, jornada que devido aos jogos da selecção só se disputará no fim-de-semana da Páscoa. O Benfica volta a jogar sábado, 31 de Março, defrontando na Luz o Guimarães; o Porto vai ao Restelo na segunda-feira, 2 de Abril; e o Sporting vai a Braga também no sábado, 31 de Março.