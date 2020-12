Portugal enfrenta Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão na qualificação para Mundial do Qatar

Portugal ficou hoje inserido no grupo A europeu de apuramento para o Mundial de futebol do Qatar de 2022, juntamente com Sérvia, República da Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão, ditou o sorteio realizado em Zurique, na Suíça.No sorteio, sem representantes das federações devido à pandemia da covid-19, as 55 seleções foram distribuídas em seis potes e sorteadas em cinco grupos com seis equipas cada, e em outros cinco com cinco seleções.O vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para o Mundial2022 ou para os 'play-offs'.Destas 12 equipas presentes nos 'play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial2022. A qualificação decorrerá entre março e novembro de 2021.O Mundial no Qatar decorrerá fora do habitual período entre junho e julho, devido ao forte calor naquele país, com a competição de 2022 a estar prevista para as datas entre 21 de novembro e 18 de dezembro.