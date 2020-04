António Costa começou por dizer que "a partir de segunda-feira [4 de maio] deixarão de existir limitações à prática de desportos individuais ao ar livre", desde que tais atividades sejam realizadas de modo amador, ou seja sem que estejam enquadradas em qualquer competição profissional ou federada.Também a partir de segunda-feira serão assegurados "alguns acessos às praias" de modo a que seja possível praticar "atividades desportivas náuticas".O líder do Governo frisou ainda que em qualquer das circunstâncias possíveis, permanece proibida a utilização de balneários e de piscinas.Também continuará vedada a prática de todos os desportos em recinto fechado assim como de desportos coletivos ou de combate.A "única exceção" tem a ver com a hipótese de ser retomada a Primeira Liga de Futebol , embora tal decisão esteja ainda dependente de aprovação pela Direção Geral de Saúde, e com a salvaguarda de que todos os jogos que venham a ser disputados sê-lo-ão à porta fechada.