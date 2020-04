Quais os jogadores da Liga Nos que mais desvalorizaram devido à pandemia?

Mas nem toda a redução de valor pode ser atribuída ao impacto da pandemia. Alguns jogadores perderam valor pelo seu desempenho em campo, enquanto outros valorizaram. E é importante notar que o jogador mais valioso da Liga a 31 de dezembro do ano passado, Bruno Fernandes, foi vendido pelo Sporting ao Manchester United no mercado de inverno.Olhando para as maiores perdas de valor em termos absolutos, a lista é dominada por jogadores de Benfica e FC Porto, as duas equipas com os plantéis mais valiosos. As "águias" sofreram uma perda de valor de 61,9 milhões de euros, enquanto os "dragões" viram o valor de mercado dos seus atletas encolher em 50,87 milhões.A maior perda de valor pertence a Alex Telles. O defesa lateral brasileiro dos portistas é o jogador mais valioso da Liga portuguesa e está avaliado em 32 milhões de euros pelo Transfermarkt, menos oito milhões do que no final do ano passado.Seguem-se Rúben Dias e Grimaldo, ambos do Benfica. O central português viu o seu valor passar de 38 para 30,5 milhões de euros, enquanto o jogador espanhol desvalorizou sete milhões e está avaliado em 28 milhões de euros.O Top 10 é composto por seis jogadores do Benfica e quatro do FC Porto. E nas 20 maiores desvalorizações as "águias" contam com 11 atletas e os portistas com sete jogadores.Os únicos "intrusos" são o argentino Marcos Acuña (Sporting) e Trincão (Sp. Braga).Com a transferência de Bruno Fernandes, Acuña é agora o atleta mais valioso dos "leões", estando avaliado em 12 milhões de euros, menos três milhões do que a 31 de dezembro.Já Trincão, que foi transferido para o Barcelona em janeiro por 31 milhões de euros mas continua no clube minhoto até final da temporada, o seu valor baixou de 18 para 16 milhões de euros.