Riscos da Sporting SAD incluem banca, direitos televisivos e rescisões de jogadores

O acordo com a banca, o contrato com a Nos e o desfecho do litígio com os jogadores que rescindiram são alguns dos riscos que a Sporting SAD elenca no prospecto da emissão obrigacionista divulgado sexta-feira. Os emitentes são obrigados a identificar os riscos potenciais para os investidores quando realizam este tipo de operações.