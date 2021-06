Ronaldo, jogador da Juventus, ao Negócios: “Continuarei a ambicionar ser sempre melhor”

Cristiano Ronaldo fica ou sai da Juventus? O jogador da seleção portuguesa ainda tem um ano de contrato com a "Vecchia Signora", mas há bastante tempo que é apontado a diversos clubes, desde o Real Madrid ao Manchester United, passando pelo Paris Saint-Germain e até mesmo ao Sporting.

Mais um indicador sobre a provável saída de CR7 da Juventus foi a sua recente ausência do anúncio de um dos principais patrocinadores do clube italiano.

Ao contrário dos anos anteriores, Ronaldo, de 36 anos, não marcou presença na campanha publicitária do Jeep Compass, marca automóvel do universo da FIAT que patrocina a Juventus.

"Não pode ser normal para um jogador com 777 golos na carreira, nem para o dono da conta do Instagram mais seguida no mundo, com 294 milhões de seguidores. Ronaldo esteve presente no comercial da Jeep do verão 2020, no de outubro de 2019 e no do verão de 2019", escreveu o jornal desportivo transalpino Tuttosport.

Entretanto, há pouco mais de uma semana, a companheira do craque português, quando passeava numa rua em Espanha, foi questionada sobre o futuro do jogador. "Cristiano fica na Juve ou vai embora?", perguntaram. A resposta de Georgina foi curta e claríssima: "Ele fica."

O Negócios também fez a mesma pergunta a Cristiano Ronaldo, questionando-o, ainda, sobre o que podemos esperar dele na próxima época.

Por escrito, CR7 não quis comprometer-se relativamente à primeira questão, acedendo apenas a responder à segunda.

"A mesma entrega, dedicação e compromisso com que abraço todos os desafios da minha vida. Continuarei, como até agora, a trabalhar todos os dias para me superar e a ambicionar ser sempre melhor", prometeu.

A resposta de Cristiano Ronaldo ao Negócios surge no âmbito de uma entrevista, por escrito, sobre o reforço do seu envolvimento acionista no grupo Saúde Viável, especialista em saúde capilar, que passa a denominar-se Insparya, adotando a marca da clínica em Madrid.

Ronaldo passa a deter 17% da Insparya nacional e um terço do capital da "holding" responsável pela internacionalização do negócio, que vai abrir, ainda este ano, clínicas em Milão, Valência e Marbella, prevendo investir 25 milhões de euros na abertura de uma dezena de clínicas na Europa, mais três milhões na expansão em Portugal, para atingir a liderança mundial do setor, com uma faturação de cerca de 100 milhões de euros, nos próximos cinco anos.