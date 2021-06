CR7 entra na casa-mãe e põe a Insparya a investir 28 milhões

Em março de 2019, cerca de um ano antes de a pandemia chegar a território ibérico, abria em Madrid a Insparya, clínica especializada no diagnóstico, tratamento e investigação em saúde e transplante capilar, que gerou em 2020 cerca de 40% da faturação de 25 milhões de euros do grupo português Saúde Viável, que tem clínicas de saúde capilar no Porto, Braga, Lisboa e Vilamoura.



