Sá Pinto: “Não estão criadas as condições” para voltar para o Sporting

Sá Pinto considera que o seu futuro imediato não passará por Portugal, muito menos pelo Sporting, revelou o treinador, citado pelo Record.





"O futuro, em princípio, não passará por Portugal; quase de certeza que não passará. A minha ligação ao Sporting é eterna, mas para mim treinar o Sporting não é só um trabalho, é muito mais do que isso. É uma grande responsabilidade emocional. Nesta altura, estou triste com o que se está a passar no clube, mas também não existe estabilidade e não acho que estão criadas as condições que eu considero que sejam fundamentais para que volte nesta altura ao Sporting. Com certeza que muito provavelmente irei voltar no futuro mas nesta altura não", afirmou o técnico no final do 1.º torneio infantil de futebol feminino no Museu João de Deus, na Estrela.





As declarações de Sá Pinto foram proferidas numa altura em que o clube verde e branco está sem treinador para a equipa de futebol principal. Isto depois de Jorge Jesus ter assinado pelo Al-Hilal.