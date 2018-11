SAD do Benfica quer segurar principais jogadores

O administrador executivo da SAD do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, mostrou-se "satisfeito" com os resultados positivos alcançados no exercício financeiro de 2017/18 e assegurou que os 'encarnados' pretendem continuar a "estratégia de manutenção" dos principais futebolistas.

"Foi um ano positivo do ponto de vista económico-financeiro. Tivemos lucro pelo quinto ano consecutivo, o segundo melhor resultado da nossa história, com mais de 20 milhões de euros e ultrapassámos os 200 milhões em receitas. Temos uma tendência positiva, também do ponto de vista do passivo e da redução dos capitais próprios. Estamos francamente satisfeitos com o resultado", disse, após a apresentação do último relatório e contas da SAD benfiquista.

Apesar de ter sido o terceiro melhor ano em receitas (205 milhões de euros), a SAD do Benfica viu as mesmas descerem cerca de 50 milhões de euros em relação ao exercício anterior (2016/17), algo que Domingos Soares de Oliveira justifica com o "fraco rendimento europeu" do Benfica na Liga dos Campeões da temporada passada, na qual averbou seis derrotas no mesmo número de jogos.