Sondagem: Benfica favorito a reconquistar título de campeão

ampeonato nacional de futebol há

18 anos.



Os restantes 13,3% dos portugueses que participaram neste inquérito considera que o campeão pode estar fora do lote dos três grandes, não deu o seu palpite sobre quem será o próximo a levantar o troféu ou simplesmente não respondeu.



Os trabalhos de campo desta sondagem começaram no dia 22 de outubro e terminaram a 28 do mesmo mês, data em que Porto e Benfica partilhavam a liderança do campeonato com 21 pontos, um dia depois de Sérgio Conceição ter levado a melhor sobre João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, líder isolado até então.



Atualmente, o Benfica aproveitou o deslize do Porto na Madeira, frente ao Marítimo, e isolou-se na frente da classificação com 24 pontos. Mais logo, pelas 18 horas, recebe o Rio Ave, no jogo de abertura da décima jornada.



Ficha técnica





Objetivo

Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.





Universo

População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.