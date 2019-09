Sondagem: Portugueses acreditam que Benfica vai revalidar título de campeão

A sondagem da Intercampus para a Cofina, realizada já depois de o Benfica ter perdido 2-0 com o rival Porto em casa, mostra que 40,4% dos portugueses inquiridos acham que o Benfica será novamente campeão nacional de futebol esta época, revalidando o título.





Em segundo lugar, surge o Futebol Clube do Porto, com 26,3% das pessoas inquiridas a verem os dragões a reconquistarem o campeonato. Mais atrás, 10,5% dos inquiridos considera que o Sporting Clube de Portugal conseguirá pôr fim a 18 anos sem ganhar um campeonato nacional de futebol.





Os restantes 22,8% dos inquiridos considera que o campeão pode estar fora do lote dos três grandes, não deu o seu palpite sobre quem será o próximo a levantar o troféu ou não apenas respondeu.





Apesar de ter perdido um dos jogadores pilares na equipa de Bruno Lage, João Félix, a maioria dos inquiridos confia que os reforços que chegaram no mercado de verão serão capazes de garantir um novo título para os encarnados.





Os trabalhos de campo decorreram até ao dia 11 de setembro de 2019. Até esta data nem Benfica, nem Porto, nem Sporting: o líder era o recém-promovido Famalicão, com dez pontos e ainda sem qualquer derrota. O Porto e o Benfica dividiam o segundo lugar com nove pontos, enquanto o Sporting estava na sétima posição com sete pontos.

Votantes da CDU apostam no Benfica e os do PAN no Porto

A sondagem da Intercampus adianta ainda que 61,3% dos inquiridos que vão votar na CDU consideram que o Benfica será o próximo campeão nacional. Também a maioria das pessoas que votará no PS (51,3%) acha a equipa da Luz sairá vencedora no final.





Em sentido oposto, a maioria dos votantes do PAN (53%) e do CDS (50%) aposta no Porto para ser campeão.

VAR atinge maioria absoluta de aprovação

Na mesma sondagem, perguntou-se à amostra qual a sua opinião sobre a utilização do videoárbitro no futebol. Mais de metade dos inquiridos (65,2%) acha que esta ferramenta trouxe benefícios ao desporto.





No entanto, uma pequena minoria (6,1%) considera que a entrada do VAR em campo veio estragar ou complicar o desporto.



Uma fatia considerável dos inquiridos (28,7%) não sabe ou não responderam.

Ficha técnica





Objetivo

Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto para as próximas eleições legislativas de 2019.





Universo

População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.





Amostra

A amostra é constituída por 801 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Sexo, Idade e Região: 383 homens e 418 mulheres; 304 no Norte, 189 no Centro, 216 em Lisboa, 58 no Alentejo, e 34 no Algarve; 176 dos inquiridos tem idade compreendida entre os 18 e os 34 anos, 288 tem entre 35 e 54 anos e 337 tem mais de 55 anos de idade.





Seleção da amostra

A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel.

No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos).

Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).





Recolha da Informação

A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente.

A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa.





Estiveram envolvidos 21 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo.





Os trabalhos de campo decorreram entre 02 e 11 de Setembro de 2019.





Margem de Erro

O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 3,5%.





Taxa de Resposta

A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 64,2%.