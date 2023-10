Sondagem: Benfica mantém-se favorito ao título, mas Porto e Sporting sobem

Quase metade dos portugueses (47%) apontam o Benfica como principal favorito para se sagrar campeão da I Liga de futebol, segundo o Barómetro de outubro realizado pela Intercampus para a CMTV, Correio da Manhã, Negócios e Record.Ainda assim, o favoritismo das "águias" é o mais baixo desde o arranque da temporada - em agosto era de 48,6% e em setembro de 51,3%.Já o Futebol Clube do Porto é visto como o mais forte candidato por 19% dos inquiridos, uma subida face aos 15,5% de setembro, mas ainda abaixo dos 21,7% observados em agosto, mês em que arrancou a época.O Sporting, atual líder da tabela, continua em crescendo: se em agosto apenas 10,9% apontavam os "leões" como favoritos, esse valor subiu para 13% em setembro e atingem 16,6% em outubro.Os treinadores dos três "grandes" são vistos como tendo uma qualidade semelhante. O técnico do Sporting, Ruben Amorim recolhe a preferência de 28,3% dos inquiridos, ligeiramente acima do alemão Roger Schmidt, do Benfica, que recolhe 25%, e de Sérgio Conceição, que orienta os "dragões" (22,7%). Há, no entanto, um elevado número (21,7%) de respostas inconclusivas ("não sabe/não responde").Quanto ao melhor jogador, o argentino Di María, do Benfica, é o eleito por 18% dos inquiridos. Seguem-se o sueco Gyokeres, do Sporting, com 13,1%, e o guarda-redes do Porto, Diogo Costa, com 9,1%.

FICHA TÉCNICA





Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos Portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 604 entrevistas distribuídas proporcionalmente por Género, Idade e Região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez se através da geração aleatória de números de telefone fixo móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2020) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI Computer Assisted Telephone Interviewing O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pela CMTV A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa Estiveram envolvidos 17 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram de 18 a 23 de outubro de 2023. Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95% é de mais ou menos 4%. Taxa de resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 61,6%.