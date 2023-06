Sondagem: Benfica, Schmidt e Gonçalo Ramos são os melhores

O Benfica, que se sagrou no sábado passado campeão nacional, foi a melhor equipa do campeonato na época de 2022/2023. É essa a opinião de 54,7% dos inquiridos, de acordo com o Barómetro da Intercampus para a CMTV, Correio da Manhã e Negócios.



O Porto surge em segundo, sendo o favorito de 21,6% dos portugueses, enquanto o Sporting, que terminou no quarto posto, atrás do Braga, fecha o pódio apenas com 5,7%, sendo que 18% não sabe ou não responde.



Feitas as contas, Roger Schimdt, comandante dos encarnados, é considerado o melhor treinador, embora com uma margem menor de 38,1%. Sérgio Conceição ocupa o segundo lugar com 25,4% e Rúben Amorim em terceiro com 16,5%. Cerca de 20% indica que não sabe ou não responde.



Gonçalo Ramos não consegue título de melhor marcador, mas é o favorito



Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, viu escapar por três golos a classificação de melhor marcador da Liga para o "dragão" Mehdi Taremi, mas nem por isso deixou de ser o favorito.



Com 24,1% votos, o jovem benfiquista destaca-se, obtendo quase o dobro dos votos do segundo classificado Otávio do FC Porto, que somou 12,8%. A restante lista segue-se com Rafa (11,1%), Taremi (8,5%), Ugarte (8,2%) e Pote (3,4%). 31,9% dos inquiridos não sabe ou não responde.

FICHA TÉCNICA





Objetivo: Sondagem realizada pela Intercampus para o Negócios, CM e CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 611 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região. Seleção da amostra: a seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo/móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por região, género e idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa da Direção-Geral da Administração Interna. Recolha da informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). O questionário foi elaborado pela Intercampus e posteriormente aprovado pela CMTV. Estiveram envolvidos 18 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram de 25 a 31 de maio 2023. Margem de erro: o erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 4%. Taxa de resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de 62,2%.