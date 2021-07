Sondagem: equilíbrio na avaliação aos reforços de Benfica, Porto e Sporting

As movimentações no mercado de Benfica, FC Porto e Sporting não parecem, até ao momento, dar a um dos chamados três "grandes" uma clara vantagem sobre os restantes rivais. Essa é a conclusão que se pode tirar do barómetro de julho da Intercampus, realizado para o Negócios e para o CM/CMTV.E praticamente metade (49,8%) das pessoas não responderam ou disseram não saber qual o clube que melhor se reforçou.Na avaliação às contratações de cada emblema, Sporting e FC Porto surgem em empate técnico, com 16,8% para os "leões" e 16,5% para os "dragões". Já o Benfica recolhe a preferência de 14,8% dos inquiridos. Há ainda 1,2% que apontam com equipa que melhor se reforçou o Sporting de Braga e 1% que escolheram outras equipas.Ainda no que toca a contratações, a chegada de João Mário à Luz é aplaudida por 30,6% dos respondentes e criticada por 20,6%. Os restantes 48,8% não sabem ou não respondem.O médio português, antigo jogador do Sporting e que se sagrou campeão na última época pelos "leões" onde alinhou por empréstimo do Inter, rescindiu com o clube italiano e assinou pelas "águias".O Sporting já contestou o negócio, acusando Benfica e Inter de usarem um estratagema para contornar uma clásula que constava da transferência de João Mário para o clube milanês, impondo o pagamento de 30 milhões de euros aos "leões" caso este se transferisse para outro clube português.

FICHA TÉCNICA





Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 607 entrevistas, com uma distribuição proporcional por sexo, por idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2020) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 23 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 7 e 16 de julho. Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 4,0%.