Sporting e Benfica vão à Alemanha e Porto a Liverpool. Veja o que ditou o sorteio da Champions

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões ditou viagens à Alemanha para o Sporting e para o Benfica, com o Porto a ter de se deslocar a Inglaterra. Só os "verde e brancos" ficaram no pote 1, graças à conquista do campeonato na época passada, o que lhes permitiu escapar a alguns "tubarões".Ainda assim, o campeão português vai defrontar o Borussia Dortmund, o Ajax e o Besiktas, no Grupo C da Liga dos Campeões de futebol. Em Dortmund irá encontrar o internacional português Raphael Guerreiro e o melhor marcador da última edição da Champions, o jovem norueguês Erling Haaland.Já o Benfica tem um grupo teoricamente mais difícil, uma vez que terá pela frente o Bayern Munique, o FC Barcelona e o Dínamo Kiev, no Grupo E. Para chegar a esta fase da prova, a turma de Jorge Jesus teve de eliminar o Spartak de Moscovo e, mais recentemente, os holandeses do PSV Eindhoven.O FC Porto poderá ser o que tem a missão mais complicada pela frente, com o sorteio a colocar no caminho dos dragões o campeão espanhol Atlético de Madrid, o Liverpool, que ganhou a prova em 2019, e o AC Milan, no Grupo B. Assim, a equipa portuguesa vai defrontar os portugueses Diogo Jota, que joga no Liverpool, João Félix, no Atlético de Madrid, e Rafael Leão, que atua no AC Milan.A fase de grupos realiza-se em 14 e 15 de setembro (primeira jornada), 28 e 29 de setembro (segunda), 19 e 20 de outubro (terceira), 02 e 03 de novembro (quarta), 23 e 24 de novembro (quinta) e 07 e 08 de dezembro (sexta e última).GRUPO A: Manchester City (Ing), Paris Saint-Germain (Fra), Leipzig (Ale), Club Brugge (Bel)GRUPO B: Atlético de Madrid (Esp), Liverpool (Ing), FC PORTO (POR), AC Milan (Ita)GRUPO C: SPORTING (POR), Borussia Dortmund (Ale), Ajax (PB), Besiktas (Tur)GRUPO D: Inter Milão (Ita), Real Madrid (Esp), Shakhtar Donetsk (Ucr), Sheriff (Mol)GRUPO E: Bayern Munique (Ale), FC Barcelona (Esp), BENFICA (POR), Dínamo Kiev (Ucr)GRUPO F: Villarreal (Esp), Manchester United (Ing), Atalanta (Ita), Young Boys (Sui)GRUPO G: Lille (Fra), Sevilha (Esp), Salzburgo (Aut), Wolfsburgo (Ale)GRUPO H: Chelsea (Ing), Juventus (Ita), Zenit (Rus), Malmo (Sue)