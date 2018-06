Sporting: Ex-presidente Godinho Lopes diz que Bruno de Carvalho mente aos sócios

O ex-presidente do Sporting Godinho Lopes, expulso de sócio já durante a gestão de Bruno de Carvalho, acusou o actual presidente de gestão dolosa e de mentir aos sócios.

"Já chega de mentiras, para tentar esconder a sua incompetência, falta de rumo e gestão dolosa que tem sido o seu mandato", refere Godinho Lopes em comunicado enviado à agência Lusa.

O antigo presidente entre 2011 e 2013 foi expulso de associado já em 2015, no mandato de Bruno de Carvalho, e foi hoje alvo de novas críticas por parte do presidente em exercício, após a rescisão, com a alegação de justa causa, de Rui Patrício.